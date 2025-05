Nel corso dell'ultima puntata di Team Talks, format di Betsson Sport, Denzel Dumfries è tornato sulla vittoria contro il Barcellona nella semifinale di Champions e si è proiettato sulla finale contro il Psg. “Ero molto soddisfatto, venivo da un infortunio e quindi ero molto concentrato. Si vede anche il grido di Marko (Arnautovic, ndr.), mi aveva detto: "Ho bisogno di te in quella partita, in quelle due partite", Mi sono impegnato molto per poter fare in modo di esserci in quelle due partite".