Intervista a DAZN per Denzel Dumfries, che ha parlato anche della corsa scudetto nella nuova Serie A che inizierà lunedì col Torino per i nerazzurri.
Dumfries: “L’Inter è sempre la favorita per lo scudetto. Ma se vuoi vincere…”
“Favorita per lo scudetto?Per me è sempre l’Inter. Abbiamo una squadra davvero ottima, naturalmente durante la stagione tutto deve allinearsi alla perfezione se vuoi vincere.
La scorsa stagione è stata tosta per noi, abbiamo perso alcuni punti e potevamo staccare la concorrenza… Alcuni dettagli, sono cose che accadono durante la stagione. Ma abbiamo imparato da quell’esperienza e per me siamo noi i favoriti. Ma dobbiamo comunque dimostrarlo, lavorando sodo e avendo fame visto che la scorsa stagione non abbiamo vinto”.
