A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Genoa, Denzel Dumfries ha parlato della gara ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del presidente nerazzurro: "È una partita molto importante per noi, dopo la sconfitta con la Juve dobbiamo tornare più forti. Ci siamo allenati molto bene in settimana, ci siamo parlati molto guardandoci negli occhi. Siamo consapevoli dell'importanza della partita e siamo pronti a prenderci i tre punti. Napoli? sappiamo cosa fare e non dobbiamo guardare la classifica, non è importante ora. Dobbiamo concentrarci su cosa migliorare e siamo focalizzati su questo".