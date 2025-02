Intervenuto ai microfoni di Inter TV in vista di Inter-Genoa, Denzel Dumfries ha parlato così del match:

"Genoa grande squadra, ha una grande difesa, è una squadra fisica. Abbiamo preparato bene la partita, siamo pronti e vogliamo vincere per i tre punti"

"Tutti vogliono segnare il prima possibile, la partita dura 90' e non è facile. Dobbiamo lavorare per cercare di far gol il prima possibile"