Denzel Dumfries, protagonista stasera contro il Barcellona, ha commentato con soddisfazione la prestazione del gruppo: "Bella partita, sono molto orgoglioso della squadra. dopo 3 sconfitte ripartire così non era facile Sono molto orgoglioso. Guardiamo avanti. La scorsa settimana è stata una settimana brutta per noi. Siamo forti e ci siamo parlati. Sono molto orgoglioso per l'energia e per quello che abbiamo messo in campo. Guardiamo al Verona e poi al Barcellona".