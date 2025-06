No, assolutamente no. Lo devo ammettere con sincerità. E poi, il modo in cui è andata è stato davvero spiacevole per noi. Loro sono stati padroni assoluti del campo, una vittoria meritata per il Psg. Arrivi a questa partita tutti insieme, ci lavori tanto. Ognuno ha le migliori intenzioni. E poi semplicemente non viene fuori niente. Purtroppo capita una giornata storta per tutti. Ed è difficile da accettare. Però si deve andare avanti.