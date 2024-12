Dumfries: “Rinnovo? Sono molto contento, all’Inter mi sento a casa”

Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, intervistato da Sky Sport, ha parlato così prima della sfida contro la Fiorentina: "Sfida scudetto? E' ancora presto ma loro hanno fatto un bel campionato: speriamo in una bella partita, vogliamo vincere. Questa settimana abbiamo lavorato tanto come sempre, siamo pronti per questa partita. Il rinnovo? Sono molto contento, l'Inter è un bel club, mi sento a casa qui: sono molto felice".