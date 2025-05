Denzel Dumfries , esterno dell'Inter , ha parlato ai microfoni di CBS Sports Golazo dopo la finale di Champions League conquistata ai danni del Barcellona: "Sono molto felice, è fantastico aver raggiunto la finale: sono orgoglioso di tutti, soprattutto di Thuram perché so che era infortunato ma ha combattuto per tutti, è stato magnifico. Psg o Arsenal? Sono entrambe buonissime squadre, hanno grandi qualità: vedremo domani, la cosa più importante è che abbiamo vinto noi.

Onestamente io ero molto stanco, è la verità: torno da un lungo infortunio e giocare una partita così elevata a livello fisico... Ho provato a dare tutto, sono felice di aver giocato così a lungo. Una delle partite più belle di sempre? Penso che 13 gol in due partite sia spettacolari per tutti i tifosi, soprattutto per chi ama il calcio: è stato un grande spettacolo.