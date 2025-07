"Sono davvero molto felice di tornare in Italia e di venire in un grande club con un parco spettacolare dove poter vivere e allenarsi. Non vedo l'ora di iniziare, ho sentito il Presidente Rocco Commisso prima e gli ho fatto i complimenti soprattutto per il Viola Park e per il lavoro sulla Fiorentina negli ultimi anni che sta facendo sempre meglio, con degli step. In avanti che vogliamo fare anche in questa stagione”.