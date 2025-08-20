"Eravamo una squadra forte, io arrivai il secondo anno, ma nel primo lui proseguì il lavoro di Conte, non lo stravolse. I compagni mi dissero che Conte è un fenomeno, con lui sapevano sempre cosa fare e dove andare. Barella che partiva da 8 e s’abbassava a terzo dietro e tanto altro, erano movimenti codificati... Con Simone abbiamo alzato dei trofei, ed è stato bellissimo, ma anche vissuto un paio di giornate nere".

Con Mourinho hai chiuso una stagione complicata.

«La Turchia non è un Paese facile, c’è tanta pressione, lì comanda twitter. Detta umori e malumori, condiziona l’ambiente. L’anno prima avevamo chiuso a 99 punti ed eravamo arrivati secondi, a tre dal Galatasaray, ma se ne avessimo fatti 105 saremmo arrivati comunque secondi... L’altra sera col Göztepe, che è una squadra forte, dopo che Talisca ha sbagliato il rigore al 93’ i tifosi del Gala hanno cominciato a tuittare che l’arbitro avrebbe voluto buttarla dentro, sottolineando il movimento del suo piede... Io so che Mou vuole assolutamente vincere il campionato, è quasi un’ossessione».