Il nuovo capitano della Roma El Shaarawy, intervistato da Sky Sport, ha parlato della griglia di partenza per il prossimo campionato di Serie A:
El Shaarawy: “Inter e Napoli le squadre più strutturate e organizzate. Noi pensiamo a fare bene”
Il nuovo capitano della Roma, intervistato da Sky Sport, ha parlato della griglia di partenza per il prossimo campionato di Serie A
Quali saranno le certezze e quali le sorprese?
“La Serie A ha dimostrato sempre che i verdetti sono imprevedibili. Napoli e Inter sono le squadre più strutturate e organizzate. Ma in generale tutte cercano di essere più competitive: noi pensiamo a fare bene, a migliorarci, l’importante è partire forte e non essere costretti poi a rincorrere come abbiamo fatto lo scorso anno”
