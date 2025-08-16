FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste El Shaarawy: “Inter e Napoli le squadre più strutturate e organizzate. Noi pensiamo a fare bene”

news

El Shaarawy: “Inter e Napoli le squadre più strutturate e organizzate. Noi pensiamo a fare bene”

El Shaarawy: “Inter e Napoli le squadre più strutturate e organizzate. Noi pensiamo a fare bene” - immagine 1
Il nuovo capitano della Roma, intervistato da Sky Sport, ha parlato della griglia di partenza per il prossimo campionato di Serie A
Andrea Della Sala Redattore 

Il nuovo capitano della Roma El Shaarawy, intervistato da Sky Sport, ha parlato della griglia di partenza per il prossimo campionato di Serie A:

El Shaarawy: “Inter e Napoli le squadre più strutturate e organizzate. Noi pensiamo a fare bene”- immagine 2
Getty Images

Quali saranno le certezze e quali le sorprese?

“La Serie A ha dimostrato sempre che i verdetti sono imprevedibili. Napoli e Inter sono le squadre più strutturate e organizzate. Ma in generale tutte cercano di essere più competitive: noi pensiamo a fare bene, a migliorarci, l’importante è partire forte e non essere costretti poi a rincorrere come abbiamo fatto lo scorso anno”

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA