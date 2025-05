A pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Inter, Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del giocatore granata: "Queste partite sono bellissime perché giochi contro una grandissima squadra come l'Inter. Noi giochiamo in casa e giocheremo per vincere come abbiamo sempre fatto, cercheremo di metterli in difficoltà e vediamo come va. Io mi trovo benissimo a Torino, sto cercando di fare bene per i tifosi. Questa è una piazza grande con tanta storia, sto cercando di fare del mio meglio e vediamo cosa succederà".