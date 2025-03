L'Argentina, già qualificata per la Coppa del Mondo 2026, ha battuto il Brasile per 4-1 in un derby sudamericano allo stadio Monumental

L'Argentina, gia' qualificata per la Coppa del Mondo 2026, ha battuto il Brasile per 4-1 in un derby sudamericano allo stadio Monumental di Buenos Aires, nella 14a giornata del torneo premondiale. Julian Alvarez (4), Enzo Fernandez (12), Alexis Mac Allister (37) e Giuliano Simeone (71) hanno segnato i gol dell'albiceleste, mentre Matheus Cunha (26) e' andato a segno per i verde amarela. Con questa vittoria davanti a 75.000 persone, l'Argentina non solo ha confermato la sua qualificazione alla Coppa del Mondo, ma ha anche confermato la sua posizione in cima alla classifica delle qualificazioni con 31 punti. Il Brasile e' al quarto posto con 21 punti.