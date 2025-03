"Tornare in Danimarca? Non ancora. È troppo presto. Sento che mi restano ancora alcuni anni buoni da trascorrere all'estero. Se mi trasferissi in Danimarca, sarebbe come se dovessi davvero pensare alla famiglia e mettere fine alla carriera, e io non la penso ancora così. Manchester United? Non ho sentito nessuno e, se non ricevo alcuna comunicazione, presumo che significhi che la collaborazione finirà. Ecco come lo interpreto. Tutti sanno che il contratto sta per scadere, quindi immagino che ci sia solo una soluzione".