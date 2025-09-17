Intervenuto ai microfoni di FcInter1908.it, l'ex centrocampista francese analizza il momento dell'Inter

Gianni Pampinella Redattore 17 settembre - 18:58

L'obiettivo è rialzarsi. Dopo due sconfitte consecutive in campionato, l'Inter è attesa dal debutto in Champions League. Questa sera i nerazzurri scenderanno in campo all'Amsterdam Arena dove affronteranno l'Ajax. "Per come è finita l'anno scorso, perdi il campionato all'ultimo e sopratutto la finale di Champions League in quella maniera che sappiamo, questo mercato e l'arrivo di un nuovo allenatore non aiuta. Per non parlare del Mondiale per Club che non è servito a niente", dice Stephane Dalmat ai microfoni di FcInter1908.it quando deve analizzare la mini crisi nerazzurra.

Sul mercato si doveva fare qualcosa in più? — "Chiaro e penso che si sono fatti sfuggire i giocatori giusti. Peccato per Lookman".

Contro la Juve Luis Henrique e Andy Diouf, che sono costati 50 milioni, sono rimasti in panchina. Segnale che forse serviva altro? — "Per me quando investi 50 milioni su due giocatore devi farli giocare, certo si trovano all'interno di una squadra forte e la concorrenza è dura, ma l'Inter dopo 4 anni doveva cambiare, lo so che sarebbe stato un rischio, ma io lo avrei fatto senza pensarci".

A proposito di Diouf, pensi che possa imporsi nel centrocampo nerazzurro? — "Diouf ha tutti le qualità per farlo. È diverso dagli altri centrocampisti presenti nella rosa dell'Inter. L'ho visto giocare nei due anni al Lens, ogni partita e dico che diventerà un grande giocatore, dobbiamo solo aspettare un po'. Ai tempi l'avevo detto per Thuram che adesso è un giocatore più maturo. Vediamo, credo tanto in Diouf".

E Sucic? — "Penso la stessa cosa, è impressionante".

L’impressione è che in attacco serviva un giocatore alla Lookman — "Vero, ma non l'hanno mai avuto chiaro in testa che un giocatore così avrebbe aiutato molto la squadra".

I tifosi nerazzurri si sono arrabbiati per il sorriso di Thuram dopo il 4-3 della Juve — "Li posso capire ma era con su fratello. Certo non va bene quello che ha fatto, se lo devi fare lo fai dentro lo spogliatoio o al telefono. Abbiamo la fortuna di avere un grande attaccante che segna, l'importante è dimenticare questa cosa in fretta perché l'Inter ha bisogno di Thuram".

E sulle critiche a Sommer? — "Sta attraversando un momento difficile, ma non dobbiamo dimenticare quello che ha fatto. Certo, se continua a commettere errori e a non essere più il portiere che conosciamo, in quel caso sarà giusto cambiare.

In Champions dove può arrivare l’Inter? — "Ho visto ieri il Real Madrid contro il Marsiglia e non sono rimasto impressionato, mi pare meno forte rispetto agli altri anni, ma siamo solo all'inizio della stagione. Difficile de dire dove potrà arrivare l'Inter".