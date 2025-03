"È già nella collezione dei giocatori più importanti di sempre. Da quando ha indossato la fascia è diventato ancora più maturo e più trascinatore. L'atteggiamento che dimostra in campo, anche quando segna meno, non manca mai quella spinta che lo porta a correre fino in difesa per aiutare i compagni. Questo credo sia il segreto di un grande capitano, uno spirito che deve essere emulato da tutti gli altri".

"Per me mai in discussione. Ogni tanto attaccato ingiustamente e anche quello che ha fatto non è stato sottolineato a sufficienza. In un mondo fatto di chiacchiere vengono messi in copertina altri che non sono al suo livello. Inzaghi ha rivoluzionato il modo di essere allenatore Inter. Con questo profilo basso, questa capacità di farsi scivolare tutto addosso, di farsi voler bene dal gruppo, è riuscito a cambiare lo stile dell'allenatore dell'Inter che pensavamo dovesse sempre creare una coalizione interna per difendersi dall'esterno. Invece lui ha dimostrato che si può essere allenatori vincenti anche con un profilo più tranquillo quindi dobbiamo tenercelo stretto.