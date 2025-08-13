FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Esposito: “Bella emozione il gol, con Chivu rapporto speciale. E’ un’Inter che vuole vincere”

news

Esposito: “Bella emozione il gol, con Chivu rapporto speciale. E’ un’Inter che vuole vincere”

Esposito: “Bella emozione il gol, con Chivu rapporto speciale. E’ un’Inter che vuole vincere” - immagine 1
Un altro gol e un'altra ottima prestazione per Esposito nell'amichevole di ieri tra Monza e Inter. Al termine della partita, ecco le sue parole
Marco Macca Redattore 

Un altro gol e un'altra ottima prestazione per Pio Esposito nell'amichevole di ieri tra Monza e Inter. Al termine della partita, ecco le dichiarazioni del giovane attaccante nerazzurro:

Esposito: “Bella emozione il gol, con Chivu rapporto speciale. E’ un’Inter che vuole vincere”- immagine 2
Getty Images

"È stata una bellissima emozione il gol di stasera (ieri, ndr), sono contento che siamo riusciti a vincere. Anche se il successo è arrivato ai rigori è qualcosa che aiuta a costruire la mentalità vincente che vogliamo creare. Le prime partite sono le più difficili, servono per riprendere il ritmo ma abbiamo fatto bene".

Esposito: “Bella emozione il gol, con Chivu rapporto speciale. E’ un’Inter che vuole vincere”- immagine 3

"Gioco con dei compagni fortissimi da cui posso solo imparare ogni giorno. Il legame con Chivu? C’è tantissima riconoscenza e gratitudine, è un legame speciale, siamo cresciuti insieme, lui come allenatore, io come giocatore, è una bella storia. Che Inter sta nascendo? È un’Inter che sta lavorando tanto e che vuole puntare come sempre a vincere".

(Fonte: inter.it)

Leggi i
commenti
News: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA