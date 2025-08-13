"È stata una bellissima emozione il gol di stasera (ieri, ndr), sono contento che siamo riusciti a vincere. Anche se il successo è arrivato ai rigori è qualcosa che aiuta a costruire la mentalità vincente che vogliamo creare. Le prime partite sono le più difficili, servono per riprendere il ritmo ma abbiamo fatto bene".

"Gioco con dei compagni fortissimi da cui posso solo imparare ogni giorno. Il legame con Chivu? C’è tantissima riconoscenza e gratitudine, è un legame speciale, siamo cresciuti insieme, lui come allenatore, io come giocatore, è una bella storia. Che Inter sta nascendo? È un’Inter che sta lavorando tanto e che vuole puntare come sempre a vincere".