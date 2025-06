Francesco Pio Esposito, MVP di Inter-River Plate, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria nella notte: "Sono orgogliosissimo di quanto fatto in questa partita: non ho ancora realizzato il tutto, quando ho visto la palla entrare è stata una cosa scioccante, non riuscivo a crederci. Sono contento, oltre per il gol, per la prestazione personale e di tutta la squadra: abbiamo fatto una grande partita fino all'ultimo minuto. Abbiamo voluto e conquistato il passaggio del turno, sono orgoglioso del fatto che sono arrivati i frutti del lavoro di questi anni.