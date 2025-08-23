FC Inter 1908
Evani: “Inter collaudata, Chivu è giovane e si farà valere”

Intervistato da TMW, Alberico Evani ha fatto alcune considerazioni in vista del campionato di Serie A, che prende il via oggi
COMO, ITALY - AUGUST 19: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale gestures during the FC Internazionale training session at BPER Training Centre in memory of Angelo Moratti at Appiano Gentile on August 19, 2025 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"L'Inter è collaudata, il tecnico è giovane ma preparato e si farà valere. quanto alla Roma, credo abbia qualità, il tecnico è una garanzia, se il gruppo saprà assimilare in fretta il suo tipo di gioco e il volume id lavoro a livello fisico anche i giallorossi potranno inserirsi tra le prime quattro. La Juve al di là delle questioni di mercato la vedo solida e in crescita rispetto agli anni precedenti".

La Fiorentina sembra fare sul serio. cosa ne pensa?

"Potrebbe essere la sorpresa del campionato insieme al Torino. Pioli ha grande esperienza e conosce l'ambiente, i tifosi lo hanno accolto bene. E la squadra la vedo di qualità e competitiva, già da qualche anno ha fatto buone cose, potrebbe essere una mina vagante".

(Fonte: TMW)

