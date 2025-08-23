Evani: “Inter collaudata, Chivu è giovane e si farà valere”

Intervistato da TMW, Alberico Evani ha fatto alcune considerazioni in vista del campionato di Serie A, che prende il via oggi:
"L'Inter è collaudata, il tecnico è giovane ma preparato e si farà valere. quanto alla Roma, credo abbia qualità, il tecnico è una garanzia, se il gruppo saprà assimilare in fretta il suo tipo di gioco e il volume id lavoro a livello fisico anche i giallorossi potranno inserirsi tra le prime quattro. La Juve al di là delle questioni di mercato la vedo solida e in crescita rispetto agli anni precedenti".
La Fiorentina sembra fare sul serio. cosa ne pensa?—
"Potrebbe essere la sorpresa del campionato insieme al Torino. Pioli ha grande esperienza e conosce l'ambiente, i tifosi lo hanno accolto bene. E la squadra la vedo di qualità e competitiva, già da qualche anno ha fatto buone cose, potrebbe essere una mina vagante".
(Fonte: TMW)
