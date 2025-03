L'attaccante francese del Parma, classe 2003, si sta mettendo in mostra alla sua prima stagione in Serie A

Yvan Le Mee, ex agente di Ange-Yoan Bonny, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell'attaccante francese del Parma, classe 2003, una delle rivelazioni di questa stagione di Serie A: "Preferirei più concentrarmi sui miei assistiti, ora non sono più il suo procuratore e quindi... Posso solo dire che tecnicamente è un giocatore fortissimo, può arrivare al livello di Marcus Thuram, può diventare protagonista del calcio italiano, tra qualche anno e con molta applicazione. Come caratteristiche è più bomber del centravanti dell'Inter".