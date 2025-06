Claudio Gugnali, ex vice-ct dell’Argentina, ha parlato così di Valentin Carboni, autore del gol decisivo con cui l'Inter ha battuto l'Urawa Red Diamonds

Intervistato da Sportitalia, Claudio Gugnali, ex vice-ct dell’Argentina, ha parlato così di Valentin Carboni, autore del gol decisivo con cui l'Inter ha battuto l'Urawa Red Diamonds nel Mondiale per Club:

Che partita sarà fra Inter e River Plate?

“Il River è il miglior esponente calcio argentino. Sarà un bel test per l’Inter. Le squadre italiane sono sempre forti e agguerrite, l’Inter ha vinto titoli importanti in questi anni, ma credo che sarà una partita complicata per entrambe”.