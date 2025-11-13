Dario Tonoli, difensore del Modena con un passato nel settore giovanile dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta di Modena ha parlato anche di Cristian Chivu, conosciuto ai tempi del vivaio nerazzurro: "Nell'Inter, per alcune partite, ho avuto Chivu e il ricordo che ho di lui è di un allenatore che sa di calcio ad alti livelli".
Ex Inter, Tonoli: "Chivu? Ricordo un allenatore che sa di calcio ad alti livelli"
Le parole del difensore del Modena, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, dove ha conosciuto il tecnico rumeno
