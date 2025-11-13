FC Inter 1908
Ex Inter, Tonoli: “Chivu? Ricordo un allenatore che sa di calcio ad alti livelli”

Le parole del difensore del Modena, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, dove ha conosciuto il tecnico rumeno
Dario Tonoli, difensore del Modena con un passato nel settore giovanile dell'Inter, nel corso di un'intervista concessa a La Gazzetta di Modena ha parlato anche di Cristian Chivu, conosciuto ai tempi del vivaio nerazzurro: "Nell'Inter, per alcune partite, ho avuto Chivu e il ricordo che ho di lui è di un allenatore che sa di calcio ad alti livelli".

