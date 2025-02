"Ci teniamo a ben figurare e a passare il turno, non sarà facile ma ce la metteremo tutta", dice Fabiani a Mediaset

"Bisogna essere sempre ottimisti e fiduciosi. Il turnover dell'Inter è turnover per modo di dire, ci teniamo a ben figurare e a passare il turno, non sarà facile ma ce la metteremo tutta per onorare l'impegno e la competizione"