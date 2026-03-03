FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Fabregas: “Lo stadio una piccola Bombonera. Tutti i giocatori devono dare energia ai tifosi”

news

Fabregas: “Lo stadio una piccola Bombonera. Tutti i giocatori devono dare energia ai tifosi”

Fabregas: “Lo stadio una piccola Bombonera. Tutti i giocatori devono dare energia ai tifosi” - immagine 1
Il tecnico del Como Fabregas ha parlato in vista della semifinale d'andata di questa sera contro l'Inter a Sportmediaset
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico del Como Fabregas ha parlato in vista della semifinale d'andata di questa sera contro l'Inter a Sportmediaset:

Fabregas: “Lo stadio una piccola Bombonera. Tutti i giocatori devono dare energia ai tifosi”- immagine 2

Momento importante della stagione, dobbiamo prendere questa con un focus importante, sono due partite, dobbiamo portare a casa una bella prestazione. Dobbiamo avere consapevolezza di quello che dobbiamo fare. Dobbiamo provare una bella atmosfera a Como, tutti i giocatori devono dare energia ai tifosi per continuare a spingerci, tutti uniti come una famiglia. Grandissima energia allo stadio, una piccola Bombonera, speriamo di fare una grande partita

Leggi anche
Marotta: “Perché lo stadio insieme al Milan. Commissario velocizza lavori. Prima partita...
Berti: “Leao? Giusto caricare se si è inferiori! Chivu interista, Pio mi gasa. E...

© RIPRODUZIONE RISERVATA