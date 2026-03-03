Il tecnico del Como Fabregas ha parlato in vista della semifinale d'andata di questa sera contro l'Inter a Sportmediaset:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Fabregas: “Lo stadio una piccola Bombonera. Tutti i giocatori devono dare energia ai tifosi”
news
Fabregas: “Lo stadio una piccola Bombonera. Tutti i giocatori devono dare energia ai tifosi”
Il tecnico del Como Fabregas ha parlato in vista della semifinale d'andata di questa sera contro l'Inter a Sportmediaset
Momento importante della stagione, dobbiamo prendere questa con un focus importante, sono due partite, dobbiamo portare a casa una bella prestazione. Dobbiamo avere consapevolezza di quello che dobbiamo fare. Dobbiamo provare una bella atmosfera a Como, tutti i giocatori devono dare energia ai tifosi per continuare a spingerci, tutti uniti come una famiglia. Grandissima energia allo stadio, una piccola Bombonera, speriamo di fare una grande partita
© RIPRODUZIONE RISERVATA