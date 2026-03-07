Fabregas: “Ci hanno criticato tanto e si parla spesso dei soldi spesi ma…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari, Cesc Fabregas ha parlato così del match

Matteo Pifferi Redattore 7 marzo - 17:28

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari, Cesc Fabregas ha parlato così del match vinto dal suo Como:

"Oggi era una partita complicatissima, arrivavamo da 15 partite in 63 giorni, abbiamo avuto tanti infortuni, la squadra non è fatta per questo tipo di percorso. Non ci aspettavamo di fare questo ad inizio anno, mi è piaciuto di più per come abbiamo vinto oggi, siamo stati criticatissimi per come abbiamo perso delle partite, oggi questa squadra ha dimostrato che è fatta di una pasta dura, con grande mentalità, che sta crescendo partita dopo partita. Sono contento dei ragazzi, abbiamo giocato contro Napoli, Fiorentina, Lecce, Inter, Juve, senza fermarsi mai, martedì e sabato. La vittoria che più mi ha soddisfatto della stagione, arrivata in una maniera diversa dal solito, è una fase importante"

"Butez? Si parla sempre di soldi, abbiamo speso con ragazzi giovani che non hanno fatto niente nel calcio, ma non abbiamo fenomeni. Abbiamo speso poco per Valle, Diego Carlos ma anche Butez che per me è un fuoriclasse. Lavora come un animale, ho il miglior allenatore dei portieri di Spagna, sta migliorando ma ha anche una voglia di imparare, non è mai tardi per farlo, è tutto testa e sta dimostrando di essere un leader, è pronto anche per la Nazionale"

"Se possiamo rimanere nella top 4? Per ora no perché non ci siamo, le statistiche sono una cosa, sappiamo che siamo sulla strada giusta, poi ci sono partite come con le big o con la Fiorentina che abbiamo sbagliato. Oggi abbiamo dimostrato un passo in avanti, il Cagliari ha lasciato l'erba alta e non hanno bagnato il campo, volevano attaccarti in contropiede e abbiamo preparato la partita all'opposto giocando come volevano giocare loro ed è andata bene, è stata la partita più difficile della stagione, merito a Pisacane, a Cagliari c'è un grandissimo ambiente, c'è identità"