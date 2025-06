E' Cesc Fabregas il prescelto dell'Inter per raccogliere, sulla panchina nerazzurra, l'eredità pesante di Simone Inzaghi, che ieri ha ufficialmente detto addio al mondo interista. Dopo l'esperienza al Como, la prima reale come allenatore tra i professionisti, lo spagnolo è già pronto per prendere in mano le redini dei vicecampioni d'Europa? Secondo Joseba Diaz, suo agente ai tempi dell'Arsenal, la risposta è assolutamente sì. Queste le dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista a derbyderbyderby: