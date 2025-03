"Meritato solo nel primo tempo? Abbiamo visto una partita diversa. Penso tutta la partita. Due momenti di magia ed è per questo che questi giocatori costano 60 milionio e giocano nel Milan davanti a 70mila spettatori a San Siro. Abbiamo fatto una partita incredibile. Chiamatemi perdente come allenatore ma lasciatemi perdere così. Si gode nel vedere tanti giocatori giovani venire qui per la prima volta e fare un calcio così. È difficile spiegare perché è successo tante volte in questa stagione. La mia mentalità forse è perdente e non voglio sentire questo. Lavorare così tutta la settimana e vedere che ciò che abbiamo preparato succede in campo, con giovani, è un piacere come allenatore. Non si può spiegare. Ripartiamo un'altra volta. Io parlo di tutta la partita. Qualcosa si può fare meglio, ma dobbiamo migliorare sempre”.