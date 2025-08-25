L’allenatore del Como ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-0 sulla Lazio nel 1° turno di Serie A

25 agosto 2025

È un Cesc Fabregas soddisfatto - e non potrebbe essere altrimenti - quello che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della sfida vinta dal suo Como per 2-0 contro la Lazio al Sinigaglia, nella gara valida per la prima giornata della Serie A 2025/2026.

"Una partita è sempre una partita. Ci sono 45 gare in una stagione: alcune volte va così, altre meno. Certo, siamo contenti di questo risultato e di questa prestazione. È la prima giornata di Serie A, volevamo partire col piede giusto e ci siamo riusciti. Tre punti valgono sempre lo stesso, qualunque sia l’avversario, ma iniziare in questo modo ci motiva a continuare a lavorare".

La riaggressione feroce ha fatto la differenza?

"Non so se sia stato l’elemento decisivo, ma è sicuramente il nostro modello di gioco. Non è tecnica né solo qualità, è questione di mentalità. Si allena, si ripete, si trasmette con costanza: martellare la testa dei ragazzi ogni giorno finché diventa automatico. Vogliamo essere una squadra corta, che recupera palla il più presto possibile, che domina il possesso e attacca al momento giusto. A volte funziona bene, a volte meno, ma la mentalità deve rimanere questa".

Tra i protagonisti c’è stato anche Nico Paz, in gol su punizione. Quanto la soddisfa la sua crescita?

"Con lui abbiamo lavorato tantissimo. Dall’inizio del ritiro si è allenato senza sosta: allenamento, ripetizioni, punizioni su punizioni. Alla fine la fatica paga, ed ecco che oggi ti regala un gol decisivo. Non solo: quando c’è stato da attaccare l’uno contro uno, lui ha fatto anche un assist che ci ha fatto vincere ancora tre punti. Questi ragazzi hanno fame, voglia di imparare e di migliorarsi ogni giorno. Per me è un privilegio guidarli".

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto:

“Nico Paz? So che è contentissimo a Como, vuole essere un top player. Si allena sempre sulle punizioni e ha segnato“.