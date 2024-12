Ovviamente senza difenderci è impossibile. Dobbiamo difendere bene se vogliamo fare qualcosa in questa partita ma non dobbiamo perdere il nostro stile di gioco e dobbiamo continuare così. È una prova importante per continuare a crescere. L'anno scorso era uno sogno giocare una partita come questa. siamo qua perché abbiamo meritato per il capolavoro fatto l'anno scorso. Ci serve una grande gara per fare punti qua.