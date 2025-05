Quando le squadre riescono a fare percorsi pieni di risultati poi al rush finale vince solo uno, ma sono stagioni che rimangono nella storia. Il tifoso non è già a Monaco, anche se la strada anche geograficamente si passa da Como. So che tanti stanno andando a Como per la partita. Tanti si stanno organizzando per vederla a casa. Questa è la giusta riconoscenza per la squadra, un punto può diventare tantissimo. C'è la voglia di fare le cose bene fino in fondo, preservando energie per la finale. Inzaghi ha schierato anche giocatori che avevano giocato meno e hanno risposto bene. Conseguenze a Monaco? Il tempo dei giudizi, delle valutazioni viene alla fine di tutto. I giocatori dell'Inter hanno giocato 18 partite in più del Napoli, questa cosa ha un peso. Inevitabilmente l'Inter ha dovuto incanalare le energie da una parte. Chiaro che qualche scelta inconsapevole nella testa dei giocatori c'è, la paura anche di infortunarsi. Lo scorso anno hai vinto uno scudetto storico, seconda stella nel derby col Milan. La rivincita sarà per la finale di Champions. A Monaco ci sarò. Spareggio? Sarebbe una cosa che ti rimette in gioco, sarebbe ben accetto. Da capire quando e come. Ma mi sembra tra tutte le ipotesi quella più lontana.