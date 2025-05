Dove ha perso l'Inter lo Scudetto?

"Prima di parlare di Scudetto perso preferisco aspettare. Sicuramente è stato un percorso abbastanza faticoso in campionato, ma le energie migliori, per tutta una serie di aspetti, le hai messe in Champions. In campionato in pochi momenti ho visto un'Inter determinata e concentrata come visto in Champions".