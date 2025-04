La Juventus ha cambiato allenatore: condivide questa scelta?

"Quando mandi via un allenatore non è mai piacevole o facile da gestire. E' una società che una volta persi i pezzi da novanta, l'anima italiana deri vari Buffon, Chiellini, Barzagli e via dicendo, deve avere pazienza per costruire. Se ha scelto di cambiare allenatore, un motivo lo dovevano avere, perché alla fine è l'allenatore quello che indica la via".