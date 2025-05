Le parole di Massimiliano Farris nel post partita di Inter-Verona ai microfoni di InterTV: "Putroppo quello che è successo nelle ultime settimane ha fatto si che la palla sia passata nelle mani del Napoli, oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora non dipende da noi, noi dobbiamo fare più punti possibili da qui alla fine e poi si vedrà. Abbiamo fatto una gara di controllo di spirito di sacrificio, veniamo da gare di campionato e coppe dove abbiamo speso molto ed era giusto ruotare i ragazzi. Ora penseremo a martedi. Non credo che il Napoli avesse bisogno di una risposta, loro stanno facendo il proprio campionato e noi il nostro. Vedremo alla fine, dovessero sbagliare qualcosa noi dobbiamo esser li. L'Inter c'è è un motivo di grande orgoglio essere in semfiinale, abbiamo fatto una grande partita a Barcellona contro ogni pronostico ora dobbiamo riperterci martedi"