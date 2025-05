Il campionato dell'Inter termina a Como con una vittoria, che non è sufficiente per aggiudicarsi lo scudetto. Il Napoli vince con il Cagliari e festeggia. Ecco come Massimiliano Farris ha commentato il finale di campionato: "Approccio? Importantissimo, dimostra la nostra mentalità da squadra. Dovevamo fare il nostro. Resta un grandissimo orgoglio per la nostra stagione, il calcio ti regala sempre qualcosa. Abbiamo la fortuna di giocarci un sogno. Siamo partiti con un modulo diverso rispetto al nostro classico, la cosa positiva è che la squadra è talmente centrata che mette in pratica qualsiasi cosa. La sfida è stata preparata in pochi giorni. Questo ci fa ben sperare per il futuro".