”Bene. Quando metti insieme giocatori che hanno giocato poco insieme non è questione di essere titolari o riserve. I centrocampisti avevano giocato meno tra di loro, lo stesso gli attaccanti. Le connessioni sul terreno di gioco sono più difficili ma la squadra ha interpretato bene. Ha saputo anche soffrire nel momento in cui c'era da difendere, questo è positivo".

"Mi aspetto che la squadra faccia una grande partita. Il risultato non possiamo saperlo ma sarà una partita bella, intensa, direi storica perché ci giochiamo la seconda finale di Champions in tre anni. C'è grande orgoglio per essere arrivati sin qui ma ora dobbiamo dare tutto per arrivare in finale".