Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Verona: "E' stata una partita seria: bisognava continuare a fare il nostro percorso in campionato, dobbiamo cercare di vincerle tutte e non avere rammarico se il Napoli dovesse lasciare qualcosa. Mercoledì è stato speso tantissimo, la formazione iniziale era in quell'ottica, pensando poi anche a gara in corso a cosa ci poteva servire col Barcellona.