Una lotta scudetto appassionante tra due modi diversi di giocare in campo e di gestire il club fuori. Napoli e Inter si giocano il tricolore e portano avanti il loro modello societario, molto diverso. Ne ha parlato anche Marco Fassone, ex dirigente sia degli azzurri che dei nerazzurri.

"Ci sono visioni differenti perché il reale obiettivo di Oaktree è sistemare l'Inter dal punto di vista economico e finanziario e poi cederla in 4-5 anni, ovviamente auspicando risultati che possano far aumentare il valore del club, con un prezzo superiore al miliardo. Nell'ottica di Oaktree, accumulare titoli è importante per poi cedere il club a un valore più elevato. Per questa ragione una accettabile perdita di esercizio va bene a Oaktree, che deve uscire dalla proprietà entro 4-5 anni".