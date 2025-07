FCIN1908 / Bologna, Di Vaio: “Asllani? Da qui a fine mercato…”

Idirettore sportivo del Bologna ha parlato di vari temi legati a rossoblù emiliani, tra cui l'interesse per Asllani

“Abbiamo portato un po’ d’esperienza. Sarà una stagione lunga, con tante partite. Abbiamo pensato di portare due ragazzi che avevano grande voglia di tornare in Italia. Puntare sulle loro motivazioni, le loro qualità le conoscono tutti".

“È un’idea. Lo conosciamo bene e lui conosci noi. Stiamo lavorando col Milan per riportarlo a casa in maniera definitiva”.

“Ha apprezzamenti ma non in maniera ufficiale. Siamo sereni, stiamo parlando con lui di poter prolungare il contratto. C’è volontà ed apertura. Vediamo il mercato, ma vogliamo mantenere più possibile la struttura della squadra”.

“Ho parlato con Ciro e con Bernardeschi e gli ho raccontato quello che ho vissuto io e altri colleghi come Signori, Baggio, Gilardino. Chi ha trovato in Bologna il posto ideale nel tornare in Italia, mantenendo alto il livello”.