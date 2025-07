Fedele: “Se Ndoye vale 40 milioni, allora quanto vale Lookman?”

"Napoli? Manca il tassello. Ha speso 100 mln e non ha risolto il problema. Occorre un esterno che fa i gol. Ha vinto il campionato come sappiamo, anche un po' regalato. E' mancato chi accompagnava il goleador. Chi lo fa ora? Per Ndoye vogliono 40 mln, siamo all'eccesso proprio. Manca questo attaccante esterno. Lang è un peperino e ha fatto 11 gol in Olanda, a destra sappiamo, allora che fare? Se Ndoye vale 40, allora quanto vale Lookman? Il profilo ideale, lo ripeto, è Lookman, ma lo dovevi prendere un mese fa.