Il terzino dell'Inter non rassicura particolarmente dopo il suo infortunio: c'è preoccupazione in vista della Champions League

"Le mie condizioni? Vorrei stare meglio, ora faccio fatica a dire qualcosa, vediamo domani. È un problema al flessore, già a metà primo tempo sentivo qualcosa. Nel secondo ho provato, ma non riuscivo a correre e non ho voluto peggiorare la cosa". Lo ha detto a Dazn il terzino dell'Inter, Federico Dimarco dopo il pareggio per 1-1 contro il Napoli.