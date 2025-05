Flick contro Marciniak: “Non voglio parlarne, ma ogni decisione dubbia l’ha data a loro”

Tengono la palla, hanno automatismi ottimi: nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Non voglio parlare molto dell'arbitro: ma nelle decisioni 50-50 erano tutte per loro. Abbiamo dato tutto, questo è quello che mi rende un po' triste. Impareremo, è un processo: vogliamo imparare e lo faremo. Al momento non abbiamo tempo per allenarci, ma il prossimo anno torneremo. Se potevamo fare qualcosa di diverso? Cosa posso dire? La partita è stata incredibile, abbiamo avuto più possesso ma alla fine contano i gol".