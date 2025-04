Dobbiamo aspettare fino a domani mattina per Lewandowski, faremo una risonanza per vedere cosa ha avuto. I gol che abbiamo subito sono stati dovuti a errori nostri, gli abbiamo facilitato la vita, ma vedere come la squadra ha reagito, come non si arrende mai, quanto è mentalmente preparata in questo momento, è incredibile. Abbiamo abbracciato Raphinha perché le cose non andavano come voleva nel primo tempo. Gli ho detto di pensare positivo, e nel secondo si è visto".