Antonio Floro Flores, ex attaccante con un lungo trascorso in Serie A e oggi allenatore della Primavera del Benevento, durante un intervento nel corso del podcast 'DoppioPasso' ha parlato di Francesco Acerbi, suo compagno di squadra ai tempi del Sassuolo: "Francesco è un ragazzo straordinario, un esempio di vita. Ma in quel periodo bestemmiava ogni minuto e insultava tutti. Io venivo da un momento personale difficile, ero arrabbiato. Durante una partita contro l'Udinese l'allenatore mi aveva messo in panchina e a un certo punto Acerbi prese il pallone per calciare una punizione. Gli dissi: "Vai a fare il difensore". Lui iniziò a insultarmi e io risposi: "Ci vediamo nello spogliatoio". Mi si annebbia la vista, lo volevo ammazzare. Avevo le scarpe in mano, avrei potuto colpirlo. Gli dissi: "Da martedì in poi non ti far vedere". A evitare il peggio ci pensò Di Francesco, spalleggiato dai senatori Magnanelli, Cannavaro e Bianco, che riunirono lo spogliatoio per un confronto chiarificatore".