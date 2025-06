Juan Pablo Freytes, difensore argentino del Fluminense, ha parlato a pochi giorni dalla sfida contro l'Inter valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: "Non so se Thiago Silva giocherà. In realtà, nessuno sa se giocherà, perché Renato è sempre competitivo e parteciperà con la squadra titolare. La verità è che Ignácio può giocare, io posso giocare, Thiago può giocare, Manuel può giocare, ci sono molti giocatori che giocano in quella stessa zona del campo. La verità è che giocare con Thiago, che si tratti di me, di Ignácio o di chiunque altro che subentra, è molto positivo, perché, come ho detto, non c'è bisogno di parlare della sua esperienza, di dove ha giocato, di cosa ha vinto. Giocare al suo fianco è un sollievo. Ignácio ed io siamo forse un po' più giovani in termini di esperienza. Ma sono molto contento di condividere il campo con chiunque; se sono in panchina, tifo dalla panchina. Ovunque io sia, siamo qui per migliorare il Fluminense e contribuire alla sua storia".