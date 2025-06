Ecco le dichiarazioni di Thiago Silva ai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Inter-Fluminense, ottavo di finale del Mondiale per Club

"Sappiamo che ogni dettaglio farà la differenza e anche ogni minimo errore. Si tratta di sbagliare il meno possibile, nessuno è perfetto e faremo errori. Dobbiamo essere più sicuri, più equilibrati come squadra per non farci sorprendere. Ed è sempre difficile affrontare le italiane ma siamo pronti"