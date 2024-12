Martedì 3 dicembre 2024, nel pre-partita della sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia “Milan-Sassuolo”, l’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato in esclusiva su Italia 1: “La Coppa Italia è un obiettivo? È una competizione che mi piace molto, è vero. Penso che abbiamo possibilità di andare avanti, per come è organizzata la competizione porterà le migliori squadre in semifinale. Ma dobbiamo pensare ad oggi, senza fare grandi piani. Ma siamo il Milan, siamo ambiziosi e vogliamo raggiungere la finale. E’ un Leao diverso e anche stasera titolare? Sta usando altri spazi, non solo sulla linea laterale. Sta facendo bene, è in un buon momento.