«Penso che Moratasia l'unico attaccante che può aiutare in difesa e fare quasi da trequartista perché sa cercare spazi e tempi giusti. Camarda e Abraham sono un altro tipo di attaccante, se abbiamo un problema con Abraham non abbiamo nessuno per sostituirlo. Theo freccia dalla panchina? Theo sta con noi. Jimenez ha fatto una bella partita e credo che sia giusto così per me. Theo che ha lavorato bene deve aspettare per tornare? Se è solo questione fisica? Sì, solo una questione fisica». Così Paulo Fonseca, l'allenatore del Milan, ha parlato delle sue scelte prima della partita contro il Verona con l'esterno in panchina.