Due infortuni in casa Milan: Loftus Cheek e Morata sono usciti nel corso del primo tempo del match contro la Stella Rossa

Come diramato ufficialmente dal Milan, Loftus-Cheek ha rimediato una lesione del bicipite femorale destro. Verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale fra 7-10 giorni. Per Morata, invece, si tratta di un trauma elongativo in regione adduttoria. L’esame ha escluso lesioni ai muscoli adduttori.