Intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, Alberto Fontana , ex portiere, ha parlato così della corsa scudetto: " L’Inter ha tanti impegni ed è fisiologico avere andamento altalenante. I nerazzurri fanno soprattutto un calcio fisico quando non stai al 100% ogni partita diventa difficile. Quella di Inzaghi resta la squadra più forte ma non è incontrastabile come prima. Il Napoli dal canto suo ha un segreto che è rappresentato da Conte: la sua fame di vittorie e la sua voglia di portare a casa trofei, a mio avviso, rende il Napoli la favorita per questo Scudetto. Al di la del fatto di non avere altri impegni infrasettimanali.

E nella lotta non ci sono solo il Napoli e l’Inter ma ora anche l’Atalanta. Fa un calcio stupendo e può mettere in difficoltà chiunque quando sta bene fisicamente. Delle tre è quella che ora ha meno pressioni dall’ambiente circostante. A maggior ragione ora che sono usciti dalla Coppa possono dire la loro fino alla fine. Sabato mi aspetto un Napoli carico mentalmente e caratterialmente, agonisticamente arrabbiato perché una sconfitta come quella di ieri non si digerisce facilmente. In questo scontro diretto ci sarà un duello psicologico oltre che tattico e tecnico. Vincere sarebbe importante per il Napoli perché avresti la meglio contro rosa più forte d’Italia. Un risultato positivo per una delle due squadre darebbe un’impronta forte sulla corsa Scudetto”.