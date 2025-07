Landry Chauvin, ex ct della Francia U20, ha parlato ai microfoni di Sportitalia di Thuram e Bonny, attaccanti dell'Inter: "Thuram oggi è importantissimo per il gioco della squadra, con e senza palla. Ha segnato gol importantissimi la scorsa stagione e sembra aver trovato un club all'altezza delle sue ambizioni. Quindi, ovviamente, se fossi io l'intermediario, cercherei a tutti i costi di tenerlo".

"L'ho avuto in Nazionale, l'ho selezionato per la prima volta quando aveva 18 anni. È un ragazzo che ascolta tanto, che lavora sodo, che si è preso il tempo per costruirsi da quando ha debuttato nel calcio e anche lui può giocare in tutte e tre le posizioni d'attacco. Anche se ha giocato principalmente al centro dell'attacco al Parma, io l'ho fatto giocare anche sull'ala, in particolare al torneo Maurice Réveillon con l'Under 20".